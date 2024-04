Festa scudetto Inter, sono partiti i due bus da San Siro! Le tappe

La festa scudetto dell’Inter inizia ufficialmente con i due bus scoperti che hanno appena lasciato il tunnel di San Siro per iniziare il lungo percorso.

PARTITI − La festa scudetto dell’Inter è iniziata ufficialmente. Partiti i due bus scoperti dal tunnel di San Siro. Ora inizierà la grande maratona di otto chilometri con tutti i tifosi al seguito. Una festa che Inter-News.it seguirà in diretta minuto per minuto. L’Inter percorrerà diversi punti della città di Milano per arrivare in serata in piazza Duomo. Queste le tappe che i nerazzurri toccheranno: Via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via M. D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza 25 Aprile, Bastioni di porta Nuova, via M. Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia (contromano), piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano), piazza del Duomo.