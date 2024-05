Zhang aperto un ciclo vincente all’Inter che non intende interrompere

Zhang è vicinissimo a trovare un accordo con Pimco per un finanziamento da 430 milioni di euro con cui estinguere il debito con Oaktree, è già uno dei più vincenti della storia dell’Inter. Ora può guardare al futuro nella speranza di nuovi successi in nerazzurra.

IL PRESENTE – Dopo aver definito in maniera formale l’accordo con Pimco per il rifinanziamento del debito prodromico a ripagare il prestito garantito da Oaktree, il Presidente dell’Inter Steven Zhang è pronto a venire incontro alle esigenze della dirigenza nerazzurra in merito agli attesi rinnovi di alcuni dei protagonisti della seconda stella. Nicolò Barella e Lautaro Martinez potrebbero presto confermare il matrimonio in nerazzurro attraverso il prolungamento dei rispettivi contratti con adeguamento dell’ingaggio.

Uno sguardo al futuro: Zhang ambisce a nuovi trionfi

L’ERA ZHANG – Durante il periodo in cui l’imprenditore cinese ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Inter, la squadra meneghina ha vinto 7 trofei: 2 Serie A, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. In questo modo, l’attuale numero uno nerazzurro ha raggiunto il numero di trionfi di Angelo Moratti, durante la cui presidenza sono state però vinte 2 Champions League e 2 Coppe intercontinentali. Al primo posto in questa classifica figura Massimo Moratti, che con 11 successi rappresenta il modello cui Zhang aspira, sin dal primo momento della sua presidenza, sia in termini di gestione del club che di successi da conseguire. Un obiettivo, quello cui guarda l’attuale Presidente nerazzurro, da portare a termine preservando l’efficienza gestionale manifestata in questi anni.