Inter Campus e Università Bicocca, iniziativa per l’ambiente!

Inter Campus e l’Università Bicocca stanno collaborando per un progetto speciale nelle Maldive. L’obiettivo è insegnare ai bambini delle isole come proteggere i coralli e l’ambiente marino

MALE – L’Inter Campus, in collaborazione con il MaRHE Center dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha ideato un progetto ambizioso: utilizzare lo sport per sensibilizzare sui problemi ambientali, unendo le attività di campo a quelle marine per formare una nuova generazione di guardiani dei coralli.

L’Inter Campus riparte dai giovani

PROGETTO – Scelto dalla UEFA Foundation for Children per il suo valore, il progetto coinvolge i ricercatori del MaRHE Center e lo staff di Inter Campus nella creazione di un programma educativo unico. Questo programma coinvolgerà circa 15 allenatori e 200 bambini residenti nelle isole dell’atollo di Faafu, nelle Maldive.

GIOVANI – La Bicocca si occuperà della formazione dei partecipanti sulla salvaguardia delle scogliere coralline, trattando argomenti come l’ecologia marina tropicale, la biodiversità e le minacce che mettono in pericolo questi preziosi ecosistemi. Grazie al progetto, i bambini avranno l’opportunità di contribuire attivamente al ripristino dei coralli danneggiati, restaurando circa 500 metri quadrati di scogliera corallina per isola, per un totale di 2500 metri quadrati ricostruiti direttamente da loro