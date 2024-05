ESCLUSIVA IN – Correa, per l’Inter c’è un acquirente! La conferma della pista argentina

Joaquin Correa è destinato a tornare all’Inter a conclusione della stagione del Marsiglia, visti gli accordi del contratto. Ma le notizie raccolte dalla nostra redazione lasciano ben sperare, confermando una nuova pista tutta argentina.

IL QUADRO – Il Marsiglia non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La posizione in classifica nel campionato di Ligue 1 è ormai troppo bassa (attualmente all’ottavo posto) e la possibilità è sfumata anche attraverso la strada dell’Europa League, considerando l’eliminazione in semifinale contro l’italiana Atalanta. Alla luce di questi fatti, dunque, Joaquin Correa dovrà lasciare la Francia per tornare in Italia, con destinazione diretta Inter. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il Marsiglia non avrà l’obbligo di riscattare l’attaccante argentino, il cui contributo è stato pari a zero nell’ultimo anno. Il club nerazzurro, dunque, adesso dovrà trovare una soluzione, se non vuole che Correa diventi un esubero in panchina il prossimo anno.

Correa e un nuovo acquirente per l’Inter: le conferme della nostra redazione

CONFERMA – Considerando il rendimento di Correa, non solo nelle passate stagioni all’Inter ma anche nell’ultima avventura al Marsiglia, pensare di piazzarlo in qualche club all’estero risulta particolarmente complicato. Negli ultimi giorni, però, ha preso piede una nuova pista, tutta argentina. Abbiamo voluto approfondire la voce di mercato che vede l’Estudiantes, club in cui l’attaccante ha mosso i suoi primi passi, particolarmente interessato a riabbracciare Correa.

CONTATTI – Ebbene, l’Inter ha buone speranze, visto che le notizie raccolte dalla nostra redazione sono ampiamente rincuoranti. L’Estudiantes è un club in cui domina il senso d’appartenenza e, spesso, i calciatori che partono da lì hanno sempre un posto riservato per tornare. Anche nel caso di Correa, l’idea dell’argentino, ma anche quella della proprietà di Sebastian Veron, è quella di ricongiungersi. Se non adesso, nel 2025. E il fatto che il presidente dell’Estudiantes, tra l’altro ex calciatore dell’Inter, e l’attaccante argentino parlino ancora e spesso non può che essere una conferma in ottica futura.

La riproduzione parziale di questa esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.