Bento-Inter, niente Trubin bis! Due i motivi dell’investimento − TS

Via libera per Bento, portiere brasiliano oggi in forza all’Athletico Paranaense. L’Inter è pronta a bruciare i tempi per portarlo a Milano, evitando anche di ripetere un altro caso Anatolij Trubin.

PRESCELTO − Bento Matheus Krepski è il prescelto per difendere i pali dell’Inter. Nelle scorse ore, lo stesso portiere brasiliano ha parlato del suo futuro, cercando di dribblare le domande del giornalista, non riuscendoci però del tutto. L’Inter, che è ormai da un anno sul giocatore, conta di chiudere in tempi brevi per portarlo a Milano e farne temporaneamente il nuovo vice Yann Sommer. Nonostante l’Athletico Paranaense ha posto sul giocatore una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, l’Inter è pronta a sborsarne venti, forte non solo del sì del portiere, convocato dal CT Dorival Junior per la Copa America col Brasile, ma anche della promessa del presidente Mario Celso Petraglia, che lo scorso anno negò il trasferimento posticipandolo di un anno.

Bento all’Inter, perché sborsare venti milioni di euro?

DUE MOTIVI − Sono almeno un paio i motivi che portano l’Inter a sborsare 20 milioni di euro per portare Bento a Milano. Come riferisce Tuttosport, uno è tecnico e l’altro legato ai tanti giovani che hanno fatto benissimo in prestito nell’ultima stagione. A livello tecnico, Bento inizialmente sarà il nuovo vice Sommer al posto di Audero, per poi prendere il posto dello svizzero dopo un anno di apprendistato. Dal punto di vista economico, i vari giovani in prestito potrebbero finanziare il colpo.

