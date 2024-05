Sugawara ha tutte le caratteristiche del profilo perfetto per l’Inter

Yukinari Sugawara è un profilo che l’Inter sta sondando per la fascia destra. Esterno dell’AZ Alkmaar, il giapponese classe 2000 ha caratteristiche in linea con quelle ricercate dai nerazzurri.

NOME NUOVO – Il destino di Denzel Dumfries è ancora in bilico, e non è scontato vederlo ancora con la maglia dell’Inter l’anno prossimo. Per questo motivo, in attesa di offerte per l’olandese, i nerazzurri stanno sondando il mercato alla ricerca di un possibile sostituto. Anche alla luce dell’evoluzione del ruolo di Tajon Buchanan. E uno degli ultimi nomi vergati nel taccuino di Piero Ausilio arriva sempre dal Nord Europa. È quello di Yukinari Sugawara, laterale destro giapponese in forza all’AZ Alkmaar in Eredivisie. Che sembra avere tutte le caratteristiche necessarie per giocare nell’Inter. Dal punto di vista tecnico e non solo.

PROFILO BREVE – Giapponese classe 2000, Sugawara arriva in Olanda nel 2019, alternandosi tra la prima e la seconda squadra dell’AZ Alkmaar. Laterale destro di grande corsa e applicazione (un cliché per i giocatori del Sol Levante), in cinque stagioni ad Alkmaar ha all’attivo 14 gol e 28 assist in 197 presenze. Brevilineo (alto 1,79 m), Sugawara antepone la pulizia tecnica alla fisicità, riuscendo a coprire magistralmente tutta la corsia destra come vi vede dalla sua heatmap stagionale (presa da Sofascore):

Tuttavia, mettendo in relazione il profilo di Sugawara col gioco dell’Inter di Simone Inzaghi, sono altri aspetti a contare.

NUMERI A CONFRONTI – Per capire quale potrebbe essere l’impatto dell’eventuale arrivo di Sugawara all’Inter, abbiamo confrontato i suoi dati stagionali con quelli di Dumfries. Queste sono le rispettive stagioni a confronto, coi grafici forniti dal nostro partner FootData:

Come si può vedere agilmente dal grafico, Sugawara è un giocatore molto presente in fase di possesso. Non è quindi un’ala aggiunta come Dumfries, da liberare nel momento in cui il gioco si sbilancia da un lato all’altro. Quanto più un regista laterale che può consolidare la già ottima catena di destra dell’Inter. Si può inoltre vedere come Sugawara è un profilo molto più affidabile in fase difensiva, dove vince più contrasti, recuperando più palloni e commettendo meno falli rispetto al numero 2 dell’Inter. Pertanto, dal punto di vista tecnico, sembra un giocatore in grado di integrarsi benissimo con il gioco di Inzaghi. Rimane da valutare l’aspetto economico, che però sorride anch’esso all’Inter.

CONTO ECONOMICO – Sugawara ha un contratto con l’AZ Alkmaar che scade a giugno 2025. Pertanto quella in arrivo si configura come l’ultima sessione in cui gli olandesi potrebbero monetizzare la sua cessione. Una situazione ideale per l’Inter, che potrebbe limitare non poco l’esborso economico per il cartellino del giapponese: si parla di una valutazione attorno ai 10 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, secondo il portale specializzato capology.com Sugawara percepisce 180mila euro lordi a stagione. Una cifra che l’Inter può aggredire senza difficoltà, abbassando comunque il monte ingaggi in caso di uscita di Dumfries (che guadagna 3,2 milioni lordi a stagione). In sintesi, un altro punto estremamente favorevole nell’arco di un’eventuale trattativa con l’AZ Alkmaar per Sugawara.