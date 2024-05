Gudmundsson all’Inter? Ecco come potrebbe giocare con Inzaghi

Albert Gudmundsson rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza dell’Inter per il calciomercato estivo. Vediamo insieme quali opportunità offrirebbe un suo approdo in nerazzurro.

POLIDERICITÀ – Albert Gudmundsson rappresenta un profilo seguito con interesse dall’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Un suo arrivo a Milano rappresenterebbe una sicura opportunità, per il club meneghino, in funzione di un ampliamento del ventaglio di possibilità disponibili per Simone Inzaghi sia dal primo minuto che con il match in corso d’opera. L’islandese, infatti, ha giocato in carriera sia da seconda punta che da prima punta, senza aver rinunciato a ricoprire anche i ruoli di trequartista e ala.

Il jolly Gudmundsson: come si inserirebbe nel contesto tattico dell’Inter?

VARIE OPZIONI – Tenendo conto delle posizioni ricoperte da Albert Gudmunsson nel corso della propria carriera, è possibile immaginare come potrebbe inserito nello scacchiere tattico dell’Inter di Simone Inzaghi. Innanzitutto, l’islandese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Lautaro Martínez dal primo minuto, data la sua predisposizione a raccogliere il pallone in mezzo al campo e ad agire come regista aggiunto in fase di costruzione del gioco. Il calciatore del Genoa potrebbe essere giocare accanto al Toro, stante la capacità del centravanti argentino di ricoprire il ruolo di prima punta in grado di attaccare gli spazi e di farsi trovare pronto quando chiamato allo stacco aereo.

IL FUTURO – Che la dirigenza nerazzurra farà tutto il possibile per regalare l’islandese a Simone Inzaghi è un fatto noto. L’idea di una trattativa “alla Frattesi” rappresenta un’opportunità a disposizione di Marotta e Ausilio al fine di porre le basi per un suo possibile approdo a Milano in estate. Tenendo in considerazione la mole di impegni che vedranno protagonisti i nerazzurri nella prossima stagione, è ben comprensibile la volontà dei vertici interisti di realizzare il proprio proposito di calciomercato.