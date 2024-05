Zirkzee-Inter? L’AD Fenucci: «Contratto gli permette una cosa. Idea chiara!»

Il Bologna festeggia l’accesso alla prossima Champions League ma intanto l’Amministratore Delegato Claudio Fenucci spiega le intenzioni sul mercato. Soprattutto su Joshua Zirkzee, spesso accostato all’Inter.

INTENZIONI – Intervistato da Sky Sport 24 all’indomani dei festeggiamenti del Bologna per il traguardo raggiunto per la prossima Champions League, Claudio Fenucci spiega quali sono le intenzioni sul mercato del club rossoblù: «Partiremo da una programmazione che è già in corso. Sartori e Di Vaio stanno già lavorando e vedendo dei profili per rinforzare adeguatamente la squadra e cercare di fare la nostra figura anche tra le trentasei top d’Europa. Non sarà sicuramente facile ma la volontà è quella di continuare il percorso con tutti i giocatori di questa stagione. Quindi di proseguire il discorso iniziato. Ovvio che molto dipenderà anche dalla volontà dell’allenatore ma l’idea è quella di trattenere il più possibile i protagonisti di questa stagione proprio perché si è creata quest’alchimia e questo sentimento comune con i tifosi e la città che possono essere le basi costruire qualcosa di buono per il futuro». Poi il focus sul futuro di Joshua Zirkzee.

Zirkzee, il contratto può aiutare l’Inter? Lo spiega l’AD Fenucci

CONTRATTO – Non manca da parte dei giornalisti il riferimento a Joshua Zirkzee, uno dei nomi più caldi per la prossima sessione di mercato anche in ottica Inter. Sull’attaccante del Bologna Claudio Fenucci dichiara: «La permanenza di alcuni giocatori è legata a quella di Thiago Motta? In ogni caso a noi piacerebbe dare continuità e questo significa cercare di tenere l’allenatore e quanti più giocatori possibile. La volontà è quella di confermare tutti. Zirkzee ha un contratto particolare, in cui lui è anche arbitro di alcune decisioni. Però tutti gli altri sono nostri tesserati. La nostra è una società finanziariamente solida e forte, un’azionista può pianificare a lungo termine. Quindi non abbiamo una necessità di andare sul mercato per finanziare il club. Quindi l’idea è quella di dare continuità a un progetto sportivo».