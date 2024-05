Inter del futuro: perché scartare questa nuova ipotesi per la difesa?

L’Inter del futuro in difesa può già contare su due titolari di sicuro affidamento per le prossime stagioni, ossia Bastoni e Pavard. La suggestione che riguarda il ruolo di Bisseck non è un’ipotesi da scartare per completare il reparto.

IL PRESENTE – In questo momento, dei tre titolari del reparto difensivo, l’Inter ha già in casa due calciatori su cui potrà contare per molte stagioni: Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Ai due, guardando all’attuale rosa nerazzurra, potrebbe aggiungersi Yann Bisseck come naturale conseguenza delle sue prestazioni in quest’annata a Milano. Il tedesco ha ampiamente dimostrato non solo di poter garantire prestazioni di livello sia in Italia che in Champions League, ma anche di essere in grado di assicurare quelle sovrapposizioni di “alessandriana memoria”.

Bisseck nell’Inter titolare: ecco come potrebbe avvenire

IL FUTURO – La presenza del tedesco nel trio titolare dei nerazzurri potrebbe configurarsi in due modi. Nel primo caso con la sua collocazione al centro della difesa. E nel secondo caso spostando Pavard al centro per far giocare Bisseck nella posizione di braccetto destro. Si tratta di due ipotesi che Simone Inzaghi potrebbe prendere in considerazione per il futuro. Non solo nel caso di infortuni che dovessero coinvolgere più difensori interisti, ma anche nell’ottica di un ragionamento a lungo termine, nel quale si inserirebbe lo scenario di vedere tre difensori Under-30 nello scacchiere difensivo di Inzaghi. Una realtà che il tecnico interista potrebbe decidere di navigare, alla luce del potenziale che essa porta con sé.