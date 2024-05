Lautaro Martinez e l’insegnamento ai suoi colleghi: maturare per migliorarsi sempre

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha raggiunto l’apogeo della sua avventura nel club meneghino. Migliorandosi anno dopo anno, l’argentino sta dimostrando cosa serve per essere al top.

IL MESSAGGIO – Con le 24 reti stagionali in 32 partite di Serie A, in cui spiccano le 15 reti esterne che significano record condiviso con Romelu Lukaku e Istvan Nyers, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha realizzato la sua miglior stagione di sempre con la squadra nerazzurra. Il centravanti interista, tornato al gol nell’ultimo match contro il Frosinone, rappresenta l’esempio principe dell’atleta costantemente alla ricerca del miglioramento. E della migliore versione di se stesso. Il climax ascendente delle sue reti stagionali in campionato è la dimostrazione chiara della mentalità con cui Lautaro Martinez affronta non solo le partite ma anche l’approccio alle gare.

Mentalità vincente: prendere esempio da Lautaro Martinez

L’ASPETTO MENTALE – Non è un caso che il calciatore dell’Albiceleste sia considerato un leader dello spogliatoio nerazzurro. Il suo apporto umano nel plasmare un gruppo molto unito e compatto è ben dimostrato dalle parole di stima e rispetto che i suoi compagni gli rivolgono in ogni occasione. Grazie alla sua cattiveria agonistica e alla sua fame di vittoria, Lautaro Martinez può rappresentare un modello da cui prendere esempio nell’ottica di un percorso di costante miglioramento umano e professionale. Perché la crescita che il Toro ha dimostrato di anno in anno è indice di un professionismo da emulare senza riserve.