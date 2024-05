Inter-Sassuolo Women 2-4, Polli mitiga il poker neroverde

È da poco terminata 2-4 Inter-Sassuolo Women, sfida valevole per la poule scudetto. Ecco quanto successo nella ripresa, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-3.

POKER NEROVERDE – Dopo un primo tempo pessimo – seppur con tre legni colpiti – l’Inter Women rientra in campo nel peggiore dei modi. E la dimostrazione arriva al 55′, quando il Sassuolo cala addirittura il poker portandosi avanti per 4 reti a 0. Ad andare in rete è ancora una volta Clelland, che sfrutta una difesa nerazzurra totalmente scoperta e, su assist di Beccari, si presenta davanti a Cetinja tutta sola calando così la sua tripletta personale. Un gol a cui, però, l’Inter reagisce con un moto d’orgoglio: minuto 65, Elisa Polli serve alla perfezione Bugeja che accorcia le distanze con la rete dell’1-4.

UNO-DUE – La reazione dell’Inter Women prosegue e si fa sentire, perché solo due minuti dopo arriva un’altra rete: protagonista ancora Elisa Polli che, dopo aver confezionato l’assist per Bugeja in occasione dell’1-4, con una grande incornata mette in rete il 2-4. Un fuoco destinato però a spegnersi poco dopo, con le ospiti che gestiscono nel migliore dei modi e all’85’ sfiorano addirittura il gol del 2-5, quando Monterubbiano – appena entrata in campo – colpisce la traversa. Termina così la sfida del Breda, con un 2-4 che lascia l’amaro in bocca per la prestazione.

INTER-SASSUOLO WOMEN 2-4

Prugna al 5′, Clelland al 20′, rig. al 45’+7 e al 55′, Bugeja al 66′, Polli al 68′