Inter, idea da non temere: perché la sfida con Conte esalterebbe Inzaghi

L’ipotesi di un approdo di Conte sulla panchina del Milan o della Juventus non rappresenterebbe un’ipotesi temuta per l’Inter di Inzaghi e tutta la dirigenza nerazzurra. Anzi, sarebbe l’occasione per imporsi ulteriormente come allenatore top del nostro calcio.

LE OPZIONI – Negli ultimi tempi si sono intensificate le voci circa un possibile ingaggio di Antonio Conte, allenatore che ha preceduto Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, da parte di una squadra top del nostro campionato. Si è parlato del Napoli, che si è mosso concretamente nelle ultime settimane per provare a convincerlo a trasferirsi in Campania, ma alla fine i discorsi sembrano essersi arenati sulla base del mancato consenso da parte dell’ex Chelsea al suo trasferimento. Mentre la pista che porterebbe il salentino al Milan è più sfumata, diverse sono le voci in merito al clamoroso ritorno di Conte alla Juventus.

L’occasione per Inzaghi: vincere contro Conte lo sublimerebbe in maniera ulteriore

LA SFIDA – Ecco che, in caso di passaggio di Conte a Torino, si presenterebbe il grande duello tra due modi diversi di intendere il calcio. Da un lato, quello di Inzaghi, interprete eccellente del “calcio corto”, fatto di passaggi veloci, letture brillanti del gioco e sovrapposizioni continue. Dall’altro, quello di Conte, fautore di un calcio ricco di intensità e capacità di ripartire in maniera efficace, sfruttando la presenza di uomini veloci e dalla grande resistenza per farsi forza delle lacune avversarie in fase di copertura.

IL SIGNIFICATO – Per un tecnico sempre estremamente sottovalutato dagli addetti ai valori, come Inzaghi, bissare la conquista del campionato di Serie A rappresenterebbe il culmine del suo percorso verso la piena affermazione del proprio status di tecnico a livello internazionale. Per giunta, farlo nel contesto di una sfida con un grande del nostro calcio, come Conte, rappresenterebbe la prova definitiva dell’esigenza di assestare il proprio giudizio sul tecnico piacentino in maniera coerente con il livello da lui mostrato.