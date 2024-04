Dimarco: «Coronato un sogno! L’Inter non è una squadra come le altre»

Federico Dimarco, grande interista, si gode tutta la gioia per lo scudetto conquistato con la sua squadra. In Piazza Duomo interviene su SkySport 24.

RINGRAZIAMENTI – Federico Dimarco, uno dei grandi protagonisti dell’Inter, dichiara: «Emozioni indescrivibili, non ho mai visto una roba del genere. È stato allucinante, la famiglia nerazzurra è qualcosa di speciale. Poi dobbiamo davvero ringraziare questi tifosi perché ci hanno sempre sostenuto in campo in questo campionato. Lo hanno fatto anche gli anni scorsi ma quest’anno questa festa se la meritano tutta loro. Ha un significato speciale perché sono partito dall’Inter quando avevo sei anni, sono arrivato cercando di riguadagnarmi l’Inter. Ho avuto degli alti e dei bassi, soprattutto bassi. Però poi quando sono riuscito a riconquistarmi l’Inter ho cercato sempre di dare il massimo per questa maglia, perché questa maglia merita di essere tratta in maniera speciale».

INTERISMO – Federico Dimarco racconta i momenti vissuti dalla squadra: «Oggi è stato il coronamento di un sogno, dopo le brutte sconfitte che abbiamo avuto in questi anni. Fra la finale di Champions League, due anni fa il campionato perso all’ultima giornata, penso che oggi sia il regalo più bello di tutti. L’Inter non è una squadra come le altre, è speciale. Io e i miei compagni che sono qui da più tempo come me abbiamo sempre cercato di trasmette l’interismo quindi tutti i ragazzi arrivati quest’anno si sono subito integrati alla grande. Quindi c’è da fare un applauso a tutti i miei compagni, mister, staff, dottori, terapisti, dirigenti. Siamo stati tutti uniti per raggiungere l’obiettivo e ci siamo riusciti».

PUNTO DI PARTENZA – Federico Dimarco conclude: «Farà sicuramente un tatuaggio per lo scudetto perché me lo merito. Possiamo trasmettere qualcosa dell’Inter anche nell’Italia? Cercheremo di fare il massimo, adesso ci godiamo la festa, poi dal 29 maggio penseremo a preparare benissimo l’Europeo. Un altro grande obiettivo da raggiungere? Dopo la finale dell’anno scorso avevo detto che doveva essere un punto di partenza e così è stato perché su quella sconfitta abbiamo costruito un campionato. Sull’anno prossimo preferisco non dire nulla e godermi la festa adesso».