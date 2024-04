Inzaghi: «Scudetto vinto da 10 giornate! Mi sconsigliavano l’Inter»

Inzaghi è appena diventato Campione d’Italia per la prima volta in carriera dopo il successo nerazzurro in Milan-Inter. Il tecnico interista, intervenuto a Pressing, svela di come abbia voluto fortemente approdare a Milano tre anni fa anche quando qualcuno cercava di convincerlo del contrario

RIVELAZIONI – Simone Inzaghi ancora non si è reso conto di aver vinto lo scudetto della seconda stella proprio in Milan-Inter: «Com’è il panorama? Ve lo dirò nei prossimi giorni ma già da stasera è bellissimo. Un mix di emozioni da condividere con tutta la famiglia Inter. Il campionato era già vinto da dieci partite però vincerlo al derby è qualcosa di particolare ma nello stesso tempo è giusto fare un applauso al Milan che è stato un grande avversario come negli ultimi tre anni e negli anni futuri. Molti sono andati via quest’anno ma un pensiero va anche a chi è andato via che ha fatto parte di un percorso iniziato tre anni fa. Se devo dire una partita dico quella a Lecce perché è stata una partita ravvicinata dopo il recupero con l’Atalanta, avevamo la Juventus vicina e non era una partita semplice. Nel girone di andata abbiamo fatto 48 punti e la Juventus 45, ora il Milan veniva da una striscia importante. Dopo Lecce ho pensato che il traguardo era vicino. Se è vero che ho voluto fortemente l’Inter anche quando me la sconsigliavano? Sì è vero. C’era un qualcosina che mi diceva di scegliere l’Inter, molti mi dicevano che avrei dovuto pensarci bene perché sarebbero andati via giocatori importanti. Sapevo che era una bellissima sfida ma l’ho voluta con tutte le sue forze e se mi guardo indietro abbiamo raggiunto cose inimmaginabili e sono contento».