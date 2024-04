Thuram, ci siamo quasi! Sei gare con l’Inter per registrare un record

Marcus Thuram torna a segnare in Inter-Cagliari (2-2), salendo a 11 gol nel primo anno in Serie A. Ora l’attaccante francese punta un record per la sua carriera.

ASTINENZA FINITA – Una delle migliori notizie del weekend per l’Inter è il ritorno al gol di Marcus Thuram. Prima del tap in che vale il momentaneo 1-0 col Cagliari, il numero 9 francese non segnava dallo scorso 16 febbraio, quando aprì le marcature nel 4-0 alla Salernitana. Una buona notizia se si considera soprattutto l’assenza di Lautaro Martinez, omaggiata da Tikus proprio in occasione dell’esultanza. Con questo gol Thuram sale a 11 gol in questa Serie A, e a 13 in stagione. Portandosi così molto vicino a un record.

MANCA POCO – Questa è la prima stagione di Thuram con l’Inter, e arriva dopo la miglior annata della sua carriera. L’anno scorso col Borussia Monchengladbach il figlio d’arte registrò 13 reti in campionato e 16 tra tutte le competizioni. Pertanto adesso Tikus ha davanti a sé sei partite per superare i numeri della scorsa annata. Firmando così la miglior stagione della sua carriera. Un traguardo puramente statistico, che servirebbe tuttavia a confermare ancor di più la straordinaria operazione di mercato dell’Inter la scorsa estate.