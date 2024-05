Inter, sfumata la tripla cifra: ora resta un doppio obiettivo da battere

La sconfitta per 1-0 di ieri contro il Sassuolo fa sfumare l’obiettivo dell’Inter di chiudere il campionato di Serie A in tripla cifra. Ora il limite massimo sono 98 punti, considerando gli 89 conquistati fin qui e le ultime tre gare. Con un doppio obiettivo ancora raggiungibile.

TRIPLA CIFRA SFUMATA – Con quattro vittorie nelle ultime quattro gare, l’Inter avrebbe potuto chiudere il suo campionato con un massimo di 101 punti in classifica. La sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo, firmata da una rete di Armand Laurienté, ha però fatto sfumare questa possibilità. Con 89 punti in classifica e tre partite ancora da giocare, il limite massimo raggiungibile dai nerazzurri è ora di 98 punti. Che rappresenterebbe comunque un record, dal momento che nella sua storia, il numero massimo è pari ai 97 punti della stagione 2006-2007, con Roberto Mancini in panchina e la conquista dello scudetto numero quindici.

Inter, Simone Inzaghi ancora sulle orme di Mancini: ultimo (doppio) record

TRIPLO IMPEGNO – Va da sé che, per raggiungere questo doppio obiettivo – che scriverebbe ulteriormente la storia in una stagione di per sé già storica per mille motivi – l’Inter di Simone Inzaghi non potrà sbagliare più nulla nel triplo impegno rimanente. Un trittico che vedrà le trasferte contro Frosinone e Verona (all’ultima giornata), intervallato dall’ultima gara in casa, quella contro la Lazio. Squadre con ancora obiettivi da raggiungere: la salvezza e un posto nella prossima Europa League.

ONORARE IL CAMPIONATO – In ogni caso, record o non record, il vero grande obiettivo per l’Inter di Simone Inzaghi ora deve essere quello di onorare il campionato fino alla fine. Ed evitare, possibilmente, prestazioni e passi a vuoto come quello di ieri contro il Sassuolo. Perché ora la cosa più importante da ricordare è che questa Inter scende in campo da campione d’Italia e come tale deve giocare. Sarà utile non scordarselo in questo ultimo tris, per chiudere nel migliore dei modi. E conquistare il doppio obiettivo di “battere” l’Inter di Roberto Mancini e, nel mentre, fissare il record di punti per il club.