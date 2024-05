Sanchez, un club molto titolato sogna il suo arrivo! Inzaghi decisivo?

Sanchez è ormai in scadenza di contratto e proprio per questo, in occasione della festa scudetto, ha salutato i tifosi con affetto. Sia Inzaghi che Ausilio hanno però lasciato una porticina aperta. Secondo Diario Olé, queste prese di posizione potrebbero far sfumare una pista

SORPRESA (?) – Alexis Sanchez andrà via oppure l’Inter, a sorpresa, deciderà di trattenerlo ancora per un’altra stagione? Attualmente l’opzione più probabile è un nuovo addio del cileno, ormai in scadenza. Ma mai dire mai perché sia Simone Inzaghi che Piero Ausilio hanno lasciato una porticina aperta.

VALUTAZIONI – Il tecnico nerazzurro affermando di voler confermare in blocco l’attuale rosa Campione d’Italia e il direttore sportivo dicendo che si sta valutando tutto, quindi anche l’ex Barcellona. Sappiamo ovviamente che non tutto ciò che si dice poi si tramuta in realtà, ma da qui a giugno potrebbero cambiare molte cose. Nel frattempo una squadra titolata e ambita sogna di strappare il sì di Sanchez.

Sanchez, Inzaghi proverà a trattenerlo all’Inter? Nel frattempo una richiesta su tutte potrebbe far vacillare il cileno

Secondo Diario Olé, soprattutto la presa di posizione di Inzaghi potrebbe pesare molto in ottica futura poiché Sanchez è il sogno di una squadra argentina molto ambita, competitiva e titolata, ovvero il River Plate.

Il club sudamericano potrebbe infatti scoraggiarsi qualora Inzaghi decidesse realmente di trattenere Sanchez, ma a questo punto peserebbe e non poco la volontà dello stesso cileno che, come noto, ha un’assoluta voglia di essere protagonista. L’Inter, con l’arrivo di Mehdi Taremi e il possibile approdo di una punta giovane ma già affermata, potrebbe non garantire a Sanchez lo spazio che chiede. A breve il suo futuro sarà più chiaro, per ora si tratta solo di ipotesi e rumors.