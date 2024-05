Joselu eroe undici anni dopo: chi potrebbe emularlo in maglia Inter?

Joselu è l’eroe per una sera in casa Real Madrid ma può anche essere il simbolo di un calcio che riesce ancora premiare i suoi talenti. Quelli con più pazienza. La storia dell’attaccante spagnolo può essere traslata in ogni Paese. E in ogni squadra. Anche in maglia Inter c’è ancora chi sogna di tornare dopo anni per trascrivere la sua storia nerazzurra. Vediamo di chi si tratta

MADRID – José Luis Sanmartin Mato, più comunemente chiamato Joselu, è l’eroe calcistico che non ti aspetti. L’attaccante spagnolo nato a Stoccarda (Germania), autore di una doppietta in semifinale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco, porta il “suo” Real Madrid in finale. Praticamente da solo. Passare dal risultato di 0-1 a 1-2 in pieno recupero, dopo il suo ingresso in campo, equivale a sognare a occhi aperti. Ma chi è Joselu e cosa lo lega al Real Madrid? Nato a Stoccarda il 27 marzo 1990, il 34enne attaccante a Madrid è “semplicemente” in prestito dall’Espanyol, che ne detiene ancora la proprietà del cartellino nella speranza di tornare in Liga dopo la retrocessione della passata stagione. Si tratta di un ritorno a “casa” dopo undici anni in giro per l’Europa… Tutto chiaro? Forse non ancora. Aggiungiamo un altro spunto di interesse: chi potrebbe essere il Joselu dell’Inter oggi? Intanto ripercorriamo la sua bella storia.

Joselu e il Real Madrid “separati” solo dal peso ingombrante di Benzema

JOSELU STORY – Joselu diventa un calciatore del Real Madrid nel lontano 2009. A 19 anni. Ciò significa che è già fuori target per potersi definire “prodotto del vivaio” al termine del triennio madrileno. E infatti il Real Madrid nemmeno ci perde tempo. Resta un anno in prestito al Celta Vigo e poi viene riportato a casa ma per giocare nel Real Madrid Castilla, la seconda squadra blanca. Due anni nella Serie C spagnola da protagonista ma nel frattempo José Mourinho trova modi e tempi per portarlo in Prima Squadra all’occorrenza. Esordio con gol nella Liga nella prima stagione, esordio con gol in Coppa del Re nella seconda. Joselu nel 2012 vanta il clamoroso dato di “due gol in due partite e in due anni” avendo giocato nemmeno 20′ in maglia Real Madrid.

BENZEMA 2 – Nel Real Madrid, però, non c’è spazio per il giovane Joselu. Il ruolo di vice e magari potenziale alter ego di Karim Benzema equivale a non vedere mai il campo. Inizia così la carriera lontana da Madrid. Prima tre anni tra Hoffenheim, Eintracht Francoforte e Hannover 96 in Germania. Poi il viavai tra Inghilterra e Spagna, dove il Deportivo La Coruna si alterna tra Stoke City e Newcastle United prima del definitivo ritorno in Patria dopo sette anni. Prima dell’Espanyol va ricordato il triennio al Deportivo Alaves, che è la squadra in cui l’ormai maturo Joselu dà il meglio di sé. Il ritorno al Real Madrid è inaspettato ma ha perfettamente senso: Benzema è appena andato via, si è liberato quel posto da comparsa… ma Joselu diventa eroe!

Inter e gli attaccanti ancora non tornati a casa: da Balotelli a Esposito

BALOTELLI 2.0 – La storia di Joselu al Real Madrid è fatta di investimento, esperienza in seconda squadra, promozione in Prima Squadra, cessione per mancanza di spazio e ritorno a casa per aiutare a risolvere un’emergenza. Nulla di diverso dal percorso che potrebbe fare la quinta punta nella rosa dell’Inter di Simone Inzaghi, a cui un Joselu nerazzurro farebbe molto comodo. Chi potrebbe essere? Utilizzando come parametro solo quello teorico, Mario Balotelli – coetaneo proprio di Joselu – ha le caratteristiche perfette. Ed è anche un prodotto del vivaio interista, quindi andrebbe a risolvere parzialmente il problema Lista UEFA che caratterizzerà il prossimo mercato dell’Inter. Peccato che la “testa” del precoce Balotelli non sia quella dell’umile Joselu.

JOSELU NERAZZURRI – Negli ultimi undici anni sono tanti – chi più, chi meno – i potenziali Joselu nerazzurri spariti da Appiano Gentile troppo presto ma che avrebbero tratto vantaggio dalla seconda squadra in Serie C. E dal tempo a disposizione. Anzi, qualcuno è ancora in tempo per riproporsi in questa veste… Escludendo l’eccezione Balotelli (1990), gli attaccanti per l’ipotetica Inter Under-23 prima di tornare in Prima Squadra non sono mai mancati negli ultimi undici anni. Andando in ordine cronologico, uno per annata: Mattia Destro (1991), Mame Thiam (1992), Francesco Forte (1993), Andy Polo (1994), Alessandro Capello (1995), George Puscas (1996), Christian Kouamé (1997), Manuel De Luca (1998), Andrea Pinamonti (1999), Facundo Colidio (2000) e Martin Satriano (2001). L’ultimo dell’elenco può essere Sebastiano Esposito (2002), che si trova già al bivio per via di un talento che non riesce a esplodere: essere il Joselu dell’Inter è un sogno che può ancora diventare realtà. Per togliersi l’etichetta del Balotelli-bis.