Gudmundsson? Inter, senti Strootman: «Se migliora un aspetto sarà un top»

Il nome di Albert Gudmundsson continua a scaldare il calciomercato in casa Inter: proprio lui è infatti il grande sogno per l’attacco in vista della prossima stagione. Nel mentre dell’islandese ha parlato Kevin Strootman a Radio TV Serie A, che ha giocato con lui con la maglia del Genoa.

Gudmundsson, un aspetto da migliorare: parola di Strootman

FUTURO DA TOP – Kevin Strootman non ha dubbi riguardo alle qualità di Albert Gudmundsson, che potrebbero tranquillamente portarlo a giocare all’Inter. Anche se, secondo il centrocampista olandese, deve ancora migliorare in un aspetto: «Quando giocavo alla Roma dissi che Mohamed Salah non segnava sempre, anche se arrivava 4-5 volte davanti alla porta. Alla fine qualcuno diceva che se avesse segnato sempre sarebbe stato uno da Real Madrid o Liverpool. E alla fine ci è andato. Ecco, se Albert farà pure questo salto, per me potrà andare in una squadra top. Deve migliorare in questo aspetto per diventare un fuoriclasse, perché la sua qualità è già indiscutibile. È un grande professionista e sono sicuro che nei prossimi anni farà ancora meglio».