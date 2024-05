Inter-Lazio, un big ancora a rischio! Per Tudor un ballottaggio

Importante partita quella che vede Inter-Lazio, la capolista è alla ricerca dei festeggiamenti “perfetti” mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per puntare alla Champions League. Tudor ragiona.

DUBBIO − Inter-Lazio, Luis Alberto sarà il grande assente per questa partita che potrebbe essere escluso ancora una volta per decisione tecnica. Lo spagnolo sta cercando di rescindere il contratto, ma Lotito oppone resistenza. Questa situazione ha già portato all’esclusione del giocatore contro l’Empoli. Sulla trequarti, quindi, giocheranno Zaccagni e Felipe Anderson, con Kamada e Vecino. In difesa, Romagnoli sarà assente per squalifica, quindi dovrebbero giocare Patric, Casale (favorito su Hysaj) e Gila, che ha recuperato dall’infortunio. Sulle fasce esterne ci saranno Marusic e Lazzari. In attacco, Immobile probabilmente preferito a Castellanos. La probabile formazione della Lazio:

(3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.

Inter-Lazio, Tudor si gioca l’Europa: tripla scelta

IMPORTANTE − Igor Tudor, a differenza di Simone Inzaghi, che oggi ha ricevuto l’ambito Ambrogino d’Oro insieme alla squadra, si gioca l’Europa con la Lazio. O meglio, i biancocelesti sono già certi di giocare in Europa il prossimo anno, ma da capire in quale competizione. Ovviamente il sogno rimane la Champions League, con i capitolini a meno uno da Roma e Atalanta. Ma la Dea ha ancora una partita da recuperare a fine campionato contro la Fiorentina. A San Siro, dunque, sarà un match molto importante per la Lazio, contro un’Inter determinata però a chiudere in bellezza questo campionato stradominato.