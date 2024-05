Inter, il calciomercato aggiunga senza togliere! Thuram emblema

Con il campionato già chiuso con cinque giornate d’anticipo grazie alla vittoria del derby per 1-2 da parte dell’Inter, è normale ora focalizzarsi già al futuro prossimo. Che si chiama calciomercato. E che per i nerazzurri dovrà andare ad aggiungere senza togliere, con l’emblematica situazione di Marcus Thuram.

PUNTELLARE – Ormai le parole d’ordine in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato le abbiamo già capite bene. E di base sono due: sostenibilità e puntellare. Ecco, proprio la seconda è interessante in vista della prossima stagione. Di cui abbiamo già ampiamente parlato, ricordando le due partite in più nella prima fase della nuova UEFA Champions League e il Mondiale per Club al termine degli impegni in campionato. Proprio per questo, a differenza delle ultime sessioni di calciomercato, per i nerazzurri sarà necessario andare ad aggiungere senza togliere e dover ancora una volta sostituire i nomi più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, calciomercato senza sacrifici: Thuram da blindare

INTERESSAMENTO – Il nome principale in questo senso è quello di Marcus Thuram. Una stagione di tutto rispetto la sua in maglia Inter, la prima nel campionato di Serie A. Che lo ha portato a mettere a referto ben dodici gol in campionato, tra cui quello che ha di fatto consegnato il ventesimo scudetto nelle mani nerazzurre. Su di lui sembra esserci l’interesse del Paris Saint-Germain, che dovrà di fatto rivoluzionare l’attacco la prossima stagione anche e soprattutto vista la partenza di Kylian Mbappé a parametro zero. Proprio per il discorso di “aggiungere senza togliere”, sarà necessario blindare il francese, con l’arrivo di Mehdi Taremi dal Porto per andare a migliorare ulteriormente l’attacco e non ad abbassarne la qualità.

NOMI GROSSI – Lo stesso naturalmente vale anche per gli altri giocatori che in fase di calciomercato possono attirare l’interesse dei grandi club europei. Come, ad esempio, Lautaro Martinez, la cui situazione legata al rinnovo contrattuale è ancora da risolvere. Ma sarà necessario blindare anche altri giocatori che compongono l’ossatura della squadra di Simone Inzaghi: oltre a Thuram e all’argentino, vengono in mente nomi come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu a centrocampo, così come Alessandro Bastoni in difesa, che già due stagioni fa sembrava sul punto di dover partire in direzione Tottenham. Aggiungere, non togliere. Solo così si potranno mantenere gli ottimi risultati sul campo e, di conseguenza, aumentare ricavi e prestigio del club.