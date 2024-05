Atalanta-Marsiglia, la scelta su Correa. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21 al Gewiss Stadium si gioca Atalanta-Marsiglia, la partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. L’Inter guarda Joaquin Correa, su cui Gasset non cambia idea. Le formazioni ufficiali.

FORMAZIONI – Dopo l’1-1 dell’andata al Velodrome il Marsiglia oggi gioca al Gewiss Stadium per il ritorno delle semifinali di Europa League contro l’Atalanta. L’allenatore della squadra francese non cambia idea sulle sue scelte: il giocatore in prestito dall’Inter Joaquin Correa rimarrà in panchina. Nessuna fiducia nell’argentino, che il campo lo vede solo con il binocolo da qualche tempo. Partono dal primo minuto Amine Harit e Iliman Ndiaye ai lati di Pierre-Emerick Aubameyang. Il club di Steven Zhang comunque guarderà la partita, perché in caso di passaggio del turno dei francesi rimane in bilico la possibilità dell’obbligo di riscatto di Correa. Ecco le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman.

Marsiglia (4-3-3): Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Clauss, Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Aubameyang, Harit.