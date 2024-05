Inter, ricordi la Coppa UEFA 1994? Evento dell’Austria Salisburgo per i 30 anni!

Nella stagione 1993-1994, l’Inter vinse la sua seconda Coppa UEFA della sua storia (dopo la prima vinta nella stagione 1990-1991 contro la Roma) contro il Salisburgo. A 30 anni di distanza, l’Austria Salisburgo (da non confondere con il più famoso Red Bull) festeggerà per l’occasione.

ANNIVERSARIO – L’11 maggio 1994 è una data che né i tifosi dell’Inter, né i tifosi dell’Austria Salisburgo potranno dimenticare facilmente. Per i nerazzurri si tratta infatti della gara di ritorno della finale di Coppa UEFA 1993-1994 (che, al tempo, si disputava in gara doppia casa-trasferta), vinta per 1-0 contro gli austriaci e che consegnò la seconda Coppa UEFA della storia del club. Allo stesso modo, per i tifosi del club austriaco, è probabilmente un evento che resta in ogni caso nella storia. Proprio per questo sabato 11 maggio, a 30 esatti anni di distanza, il club ha in programma una grande festa prima della gara di Lega Regionale (differentemente dal Red Bull Salisburgo che disputa la Bundesliga austriaca e la Champions League) proprio per ricordare l’evento.

Inter-Austria Salisburgo: il programma dell’anniversario della Coppa UEFA

PROGRAMMA – Un ricco programma per i tifosi dell’Austria Salisburgo, che oltre a un barbecue, parleranno proprio di quanto accaduto in quella stagione 1993-1994, con tanto di ospiti speciali: i giocatori che disputarono (e persero) la doppia finale contro l’Inter. Una sorta, anche, di attestato di stima del club austriaco, che ancora oggi ricorda con piacere la possibilità di affrontare i nerazzurri. Che proprio a Salisburgo godono di stima, anche lato Red Bull, vista l’amichevole organizzata la scorsa estate e vinta per 3-4 dall’Inter. Oltre, poi, alla doppia sfida nella fase a gironi. Ma guai a confondere le due squadre, dopo la scissione arrivata in seguito alla rivoluzione dei colori e del nome sociale da parte della ben nota multinazionale.