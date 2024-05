Sala: «San Siro? A oggi due vie. La nostra è l’unica possibile»

Sullo stadio di San Siro continuano le dichiarazioni a distanza fra Inter, Milan e Comune. Il sindaco Sala, in un evento, ha ribadito la volontà di tenere in piedi il Meazza.

NON SI BUTTA GIÙ – Negli scorsi giorni sono arrivate novità sul Meazza in merito alla volontà di non demolirlo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della presentazione del servizio di Faceboarding all’aeroporto di Linate spiega cosa cambi per Inter e Milan: «A oggi ci sono due vie per San Siro. La nostra via di provare a rigenerare l’impianto è l’unica possibile. La sentenza è un passo in più per dire che San Siro non è abbattibile. Ci sono due alternative. O riusciamo a convincere le due squadre a rigenerarlo, cosa che rappresenterebbe una vittoria per la città. O, in caso contrario, lo stadio rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po’ del suo ruolo».

Da Sala ennesimo no secco alla demolizione dello stadio di San Siro

DISCORSO LUNGO – Sala prosegue facendo un paragone: «Anche per Linate abbiamo immaginato un futuro buio in alcuni momenti. San Siro ha attraversato settimane e mesi difficili, ma possiamo sperare che ci sia l’opportunità per dargli una seconda vita attraverso questo lavoro realizzato da WeBuild».

Fonte: Sky Sport