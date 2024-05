Biscardi alla Juventus: «Ecco come si colma il gap con l’Inter!»

L’Inter è ormai il punto di riferimento per la Juventus e il Milan che in sede di calciomercato faranno di tutto per colmare la distanza dai Campioni d’Italia. Ne parla anche Maurizio Biscardi a TMW Radio, sottolineando come anche la scelta dell’allenatore sia importante per i bianconeri

QUESTIONE PANCHINA – L’Inter di Simone Inzaghi, Campione d’Italia, sta già lavorando alla stagione che verrà con due acquisti di peso come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. La Juventus e il Milan, che potrebbero cambiare guida tecnica, faranno di tutto per colmare il gap con i nerazzurri. Maurizio Biscardi parla proprio del probabile futuro allenatore dei bianconeri: «Fino a tre giorni fa avrei detto Thiago Motta al 99%, oggi ci penso un po’ di meno. Credo che se si chiede a Motta dove vorrebbe andare, la prima risposta sarebbe il PSG e la seconda opzione l’Inter. L’Inter è chiusa la questione, come lo era il PSG».

Inter, cosa deve fare la Juventus per colmare il gap? Biscardi ha qualche idea

Biscardi prosegue poi sulla Juventus e su ciò che va fatto per avvicinarsi all’Inter: «Con un paio di acquisti colmi il gap con l’Inter, ma non se sono Calafiori e Zirkzee. Dipende poi cosa farà l’Inter, che ha già due colpi in arrivo».