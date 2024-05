Montolivo: «Zirkzee o Gudmundsson all’Inter? Un profilo ‘fattibile’»

Montolivo parla del possibile mercato dell’Inter e in particolare di Zirzkee e Gudmundsson, due obiettivi per l’attacco. Secondo lui uno si addice di più ai nerazzurri. L’ex centrocampista ne ha parlato in un suo intervento su DAZN.

MERCATO IN ATTACCO – Riccardo Montolivo esprime così un suo parere riguardo il mercato dell’Inter in attacco: «Zirzkee o Gudmundsson? Sono due giocatori che piacciono e l’Inter non si è mai nascosta, poi però bisogna vedere quale potrebbero essere le cessioni, perché Thuram è stato preso a zero e come Onana rappresenterebbe una plusvalenza. Tra i due la sensazione è che sia più un profilo alla Gudmundsson a piacere all’Inter».