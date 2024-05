Holm per il dopo Dumfries? L’Inter lo segue. Pure altri 2 profili − TS

Emil Holm continua a piacere all’Inter, che già la scorsa estate lo aveva cercato prima che il giocatore andasse all’Atalanta. Per l’eventuale dopo Denzel Dumfries, seguiti anche altri due profili. Uno straniero.

RITORNO DI FIAMMA − Quello di Emil Holm non è di certo un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti dell’Inter. Lo svedese, oggi all’Atalanta ma ancora di proprietà dello Spezia, continua a piacere ad Ausilio e Marotta, che già lo scorso anno hanno provato a prenderlo prima che il giocatore venisse acquistato in prestito con diritto di riscatto dalla Dea. Il club orobico dovrebbe riscattarlo per 8.3 milioni di euro. In caso di eventuale addio di Dumfries, l’Inter potrebbe andare a trattare con l’Atalanta per cercare di prendere Holm. Prezzo trattabile di circa 15 milioni. Ma lo svedese, non è l’unico profilo seguito dall’Inter.

Per il dopo Dumfries non solo Holm: l’Inter valuta altri 2 nomi

ALTERNATIVE − Non solo Holm per l’eventuale dopo Dumfries. L’Inter segue anche Yukinari Sugawara, laterale giapponese del 2000, oggi in forza all’AZ Alkmaar in Eredivisie. Giocatore diverso dallo svedese. Ossia, meno grosso e strutturato fisicamente, ma più piccolo, agile e rapido. In questa stagione ha giocato praticamente sempre, 40 partite e 40 volte titolare, mettendo a referto quattro gol e otto assist. L’altro profilo, stavolta italiano, è quello di Michael Kayode, esterno della Fiorentina e valutato 15 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini