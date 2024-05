Dumfries il campione d’Italia non intoccabile: il prezzo dell’Inter − TS

Denzel Dumfries è il campione d’Italia che in casa Inter potrebbe essere sacrificato per racimolare il tesoretto necessario al mercato in entrata. Inzaghi non lo ritiene un intoccabile.

NON INTOCCABILE − L’obiettivo dell’Inter per la prossima campagna di calciomercato estiva sarà quello di non vendere nessun big/titolarissimo della squadra campione d’Italia. La dirigenza e Simone Inzaghi vogliono puntellare l’Inter e non cambiarla come negli anni passati. Difatti, rispetto alle stagioni precedenti non esiste una necessità di vendere, ma ovviamente qualche cessione tra esuberi/non intoccabili servirà comunque per finanziare gli eventuali colpi in entrata. Come riferisce Tuttosport, Denzel Dumfries, rientra in questa categoria. Ossia in quella dei campioni d’Italia non intoccabili.

Dumfries non intoccabile: la richiesta dell’Inter

PREZZO − Dumfries ha un contratto in scadenza nel 2025 e ha ancora non ha trovato l’accordo sul rinnovo. Anzi, a gennaio i rapporti con l’entourage si erano del tutto congelati, salvo riprendersi durante l’inizio della primavera. Ma il rischio di perderlo a zero, quindi l’Inter si guarda attorno monitorando la situazione. Preso per 15 milioni ormai tre anni fa, il club nerazzurro, in caso di offerta tra i 25-30 milioni di euro, potrà pure cederlo. La vetrina del prossimo europeo in Germania potrebbe essere utile per far lievitare il prezzo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini