Zhang al capolinea: cosa lascia la sua presidenza all’Inter?

Steven Zhang è al capolinea: il suo comunicato lascia presagire che il 20 maggio finirà la sua esperienza da presidente dell’Inter. Ma cosa ha lasciato a Milano il rappresentante del gruppo Suning?

TEMPI – Parlare positivamente in questo momento di Steven Zhang viene difficile. Il comunicato lascia l’amaro in bocca, soprattutto per i tempi decisi per la pubblicazione. Fare tutto questo il giorno prima della consegna dello Scudetto della seconda stella non è proprio una mossa intelligente. Sarebbe bastato far passare i giorni fino al 20 maggio, quando tutti avrebbero saputo la verità senza speculazioni o possibili interpretazioni poco utili o fondate. Oggi il presidente dell’Inter ha dato ciò di cui dibattere.

COSA STA SUCCEDENDO? – Da martedì Steven Zhang potrebbe non essere più il presidente dell’Inter. Il fondo americano Oaktree dovrebbe dare una proroga per il prestito concesso nel 2021, ma è difficile considerando i rapporti ai minimi storici. Difficile soprattutto pensando alla poca fiducia nei confronti del proprietario cinese, che ha cercato un accordo con terzo (Pimco) senza raggiungere il via libera. Pimco si è defilato, evidentemente per clausole presenti nel contratto e conosciute solo da Zhang e Oaktree. Dal 21 maggio il proprietario dell’Inter sarà molto probabilmente proprio Oaktree.

Zhang e l’Inter, una storia di luci ed ombre

LASCITO – Dall’ottobre del 2018 Zhang è presidente e volto numero uno dell’Inter. I suoi compiti sono stati lasciati in questi ultimi mesi a Giuseppe Marotta, questo è stato ben chiaro. Rimane comunque il fatto che negli anni da patron Steven abbia vinto due volte lo Scudetto, due la Coppa Italia, tre la Supercoppa Italiana. Ha riportato l’Inter tra le big europee, facendogli disputare una finale di Europa League e una di Champions League. Il suo percorso è stato netto e sempre in crescita, nonostante momenti difficilissimi a partire dal Covid-19. Le cessioni di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, i contratti scaduti di Ivan Perisic o Milan Skriniar, l’addio di Antonio Conte. Questi anni sono stati luci ed ombre, ma troppe luci per essere oscurate completamente. La proprietà Suning è stata la prima straniera a vincere un campionato in Italia, Steven è tra i presidenti più vincenti della storia nerazzurra. L’ombra cade però sul comunicato odierno, cade inevitabilmente sul modo in cui sta per dare il definitivo addio all’Inter.