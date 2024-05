Frosinone-Inter, il programma della vigilia! Assenti? Uno solo − TS

Domani Frosinone-Inter, partita della trentaseiesima giornata di campionato. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un giocatore e ha già stilato il programma della vigilia.

VIGILIA − Meno uno a Frosinone-Inter, partita che si disputerà domani sera alle 20.45 al Benito Stirpe di Frosinone. I nerazzurri puntano al riscatto dopo la brutta prestazione con sconfitta di sabato scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Anche quella di domani sarà una partita complicata, perché l’Inter dovrà affrontare un Frosinone invischiato nella lotta per non retrocedere. Ad oggi, i ciociari, che nell’ultimo turno hanno fatto 0-0 ad Empoli, sono quartultimi e a +2 dall’Udinese terzultima. Inzaghi ha stilato il programma della vigilia.

Verso Frosinone-Inter, assenza e programma

STOP − Anche contro il Sassuolo, Inzaghi non potrà utilizzare Francesco Acerbi, che sta smaltendo il problema di pubalgia, in maniera tale da mettersi in sesto in vista dell’Europeo in Germania con la maglia della Nazionale. Visto lo scudetto ormai vinto, non c’è questa esigenza di doverlo rischiare nelle ultime gare di campionato. Oggi l’Inter farà la rifinitura alle 12 ad Appiano Gentile e nel pomeriggio prenderà il volo per dirigersi a Roma. Domani sera la partita è in programma per le 20.45.

