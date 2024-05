VIDEO – Sassuolo-Inter 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Inter, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



TRE PUNTI REGALATI – Sassuolo-Inter 1-0 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. L’Inter si dimentica di giocare la partita e bissa dunque la sconfitta dell’andata. A ringraziare è il Sassuolo, che aveva un piede e mezzo in Serie B e ora invece spera una clamorosa rimonta salvezza. Decide un gol gentilmente concesso da Denzel Dumfries, che al 20′ si addormenta sulla linea di fondo con Josh Doig che gli ruba palla e serve Armand Laurienté per una battuta potente sotto la traversa. Risposta affidata ad Alexis Sanchez, ma Andrea Consigli si oppone sul destro comunque centrale. Nel minuto di recupero del primo tempo tiro di Carlos Augusto deviato da Jeremy Toljan, segna Lautaro Martinez ma è in leggero fuorigioco e il VAR dopo una lunga attesa annulla. Nella ripresa succede poco e niente, coi cambi di Simone Inzaghi che incidono pochissimo (e senza dare minuti ai vari Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram). Ma per il Sassuolo è quanto basta per la vittoria. L’Inter non finiva a secco in campionato da oltre un anno.

SASSUOLO-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Sassuolo-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.