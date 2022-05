Dybala vicino all’Inter? Importante indizio dalla sede del club a Milano!

Dybala ha già detto addio alla Juventus ed è pronto finalmente a prendere una decisione riguardo il suo futuro. L’Inter è sempre più nel mirino, e secondo quanto riportato dal collega Pasquale Guarro di Calciomercato.com, un indizio clamoroso arriverebbe direttamente da Milano. Precisamente vicino la sede dell’Inter.

INDIZIO – Paulo Dybala è pronto a prendere in mano il suo futuro dopo aver detto addio, in lacrime, i tifosi della Juventus che allo stadio gli chiedevano espressamente di non andare all’Inter. L’argentino ascolterà le richieste dei suoi, ormai, ex tifosi? Quel che è certo è che Beppe Marotta ormai da tempo ha messo nel mirino il giocatore, sicuro delle sue potenzialità e pronto a fare dei sacrifici anche a livello economico. Il club è sicuro di poter investire sul ragazzo e l’ipotesi è sempre più viva che mai. Da Milano arriva però un importante indizio riguardo il futuro di Dybala. L’attaccante, difatti, ha acquistato un immobile a Milano a due passi dalla sede dell’Inter, al quinto piano. Zona City Life, per intenderci. L’acquisto è stato concluso qualche mese fa. Adesso resta da capire se ad abitare la casa sarà proprio lui o se si tratta di un semplice investimento.

Fonte: Calciomercato.com – Pasquale Guarro