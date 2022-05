Perisic bloccato da nessuno, ma parola con un club. Inter il suo lo ha fatto – SM

La situazione legata al futuro di Ivan Perisic non è esattamente come quella descritta nelle ultime ore, anzi, secondo Sportmediaset è molto differente. L’Inter in realtà il suo lo ha già fatto con una proposta interessante.

LE ULTIME – Ivan Perisic secondo quanto riportato da Sportmediaset, non è stato bloccato da nessuno. L’esterno croato in scadenza di contratto con l’Inter, era in parola con il Chelsea e in questo momento il club inglese è quello più vicino al giocatore. La Juventus dopo la finale di Coppa Italia ha alzato la sua offerta ed è disposta ad andare incontro alle richieste del calciatore con contratto biennale da 6 milioni con opzione per il terzo, che è quello che vorrebbe dall’Inter. La società di Viale della Liberazione, però, il suo lo ha già fatto considerando anche l’età del croato, proponendo un contratto di 4,5 milioni più bonus (che poi significa 5), e lui lo ha rifiutato. Sostanzialmente la differenza nei due anni di contratti proposti dalla Juventus, sarebbe di soli due milioni. Adesso scelta al giocatore, si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Fonte: Sportmediaset