Frosinone-Inter, per Inzaghi in difesa 0/3: un rientro importante

Si avvicina sempre di più Frosinone-Inter, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A, vinto dai nerazzurri tre giornate fa nel derby contro il Milan. Tra le scelte di Simone Inzaghi previsto un ampio turnover in difesa, con di fatto nessun titolare.

ZERO SU TRE – Simone Inzaghi inizia a valutare le sue scelte per Frosinone-Inter, gara che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 20.45 allo stadio Benito Stirpe. Come visto anche a Sassuolo, previsto diverso turnover, anche e soprattutto per condere il giusto spazio e minutaggio anche a chi in questa stagione ha giocato di meno. Specialmente in difesa, dove stando alle probabili formazioni, non dovrebbe partire nessun titolare. Davanti a Yann Sommer – che riprenderà il suo posto tra i pali dopo aver lasciato spazio a Emil Audero la scorsa giornata – sarà in campo dal primo minuto il terzetto Carlos Augusto – Stefan de Vrij – Yann Bisseck.

Frosinone-Inter, 0/3 in difesa frutto di un obbligo e un rientro importante

SCELTA OBBLIGATA – Chiaramente quella di Stefan de Vrij è una scelta ormai obbligata. Dopo il gol nel derby che ha contribuito alla vittoria per 1-2 della partita e del ventesimo scudetto, Francesco Acerbi è infatti ai box per curare al meglio la pubalgia che lo ha colpito nelle ultime settimane, anche e soprattutto in vista degli impegni con la nazionale italiana a EURO 2024. L’olandese ha già preso il suo posto al centro della difesa nella gara vinta per 2-0 contro il Torino e nella sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo della scorsa settimana e in Frosinone-Inter sarà alla terza consecutiva da titolare. A destra, invece, spazio proprio a Yann Bissek che in questa stagione ha dimostrato di saper sostituire degnamente Benjamin Pavard, specialmente a Bologna con il gol che valse lo 0-1 finale.

RIENTRO IMPORTANTE – A sinistra, invece, la scelta di far giocare Carlos Augusto in Frosinone-Inter è da leggere nel rientro importante di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Superato il problema al polpaccio, l’esterno numero 32 nerazzurro si prepara a tornare da titolare dopo aver saltato le sfide contro Torino e Sassuolo. Difficile pensare a una sua permanenza in campo per tutti e 90 i minuti della sfida, con il probabile cambio a gara in corso con Tajon Buchanan, ancora a caccia di minutaggio anche in vista del prossimo anno.