Arnautovic titolare in Frosinone-Inter? Una delle ultime occasioni

Marko Arnautovic dovrebbe partire dal primo minuto in Frosinone-Inter. Per il calciatore austriaco è una delle ultime occasioni prima dell’inizio del mercato.

TITOLARE – Marko Arnautovic ha deluso e non poco in questa stagione. L’austriaco è probabilmente il grande bocciato dell’anno della seconda stella. L’Inter domani gioca con il Frosinone e l’austriaco potrebbe avere un’occasione dal primo minuto. Le statistiche non sono dalla parte di Arnautovic, che ad oggi ha solamente tre partite da titolare in campionato in venticinque presenze. Due gol appena, a cui vanno aggiunti tre assist però che rappresentano poco per i 10 milioni di euro investiti dal club nerazzurro.

VIA? – Parliamo di ‘una delle ultime occasioni‘ perché dal mercato l’Inter ha in mente anche di migliorare l’attacco. Non è una priorità come il portiere o il difensore, ma se ci sarà occasione un colpo oltre a Mehdi Taremi verrà fatto. Il nome è quello di Albert Gudmundsson, che sostituirebbe il partente Alexis Sanchez. In caso di arrivo dell’islandese non ci sarà più spazio per Arnautovic, a cui verrebbe cercata una nuova soluzione lontana da Milano. A Frosinone l’attaccante si gioca molto, a partire dalla conferma per la prossima stagione. Un gol sarebbe un segnale importante per la società, che deve affrontare tre mesi molto importanti per il futuro.