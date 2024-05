Calhanoglu a -3 da un record storico: Frosinone-Inter prima tappa

Con tredici gol all’attivo in questo campionato, Hakan Calhanoglu ha ancora la possibilità di raggiungere uno storico record tutto nerazzurro. Ovvero quello fissato da Lothar Matthäus nella stagione 1990-1991, con ben sedici gol segnati in Serie A da centrocampista. Frosinone-Inter la prima di tre tappe.

A CACCIA DEL RECORD – Lothar Matthäus è sicuramente uno dei giocatori più forti mai passati all’Inter e, più in generale, della storia del calcio. Non per nulla è anche uno dei vincitori passati del Pallone d’Oro. Proprio il tedesco ha segnato il maggior numero di gol in una stagione per un centrocampista in Serie A, ovvero 16, nella stagione 1990-1991 (quella successiva allo scudetto dei record). Un numero che, però, Hakan Calhanoglu può adesso eguagliare. Il turco è infatti a tredici gol segnati in campionato – il che lo rende, oltretutto, il secondo miglior marcatore nerazzurro – seppur con un numero maggiore di partite a disposizione.

Calhanoglu sulle orme di Matthäus: Frosinone-Inter prima tappa

TRE TAPPE – Proprio come fossimo al Giro d’Italia, competizione in corso proprio in queste settimane e che sta tenendo incollati al televisore migliaia di appassionati di ciclismo, anche per Hakan Calhanoglu ci sono ora tre tappe importanti per raggiungere proprio Lothar Matthäus. La prima è Frosinone-Inter, partita che vedrà i nerazzurri impegnati allo stadio Benito Stirpe nella serata di domani. Dove però il turco potrebbe non partire titolare, con la scelta che dovrebbe ricadere ancora una volta su Kristjan Asllani, autore di una buonissima prestazione nella trasferta contro il Sassuolo.

CECCHINO – Per riuscire nella sua impresa, comunque, Hakan Calhanoglu dovrà trovare tre gol in altrettante partite. A partire da Frosinone-Inter, passando poi alla gara in casa contro la Lazio (nella quale avverrà anche la premiazione ufficiale con la consegna del trofeo), per finire in trasferta contro il Verona. Serviranno quindi le sue doti da cecchino non solo per quanto riguarda i calci di rigore, ma anche per quanto riguarda altre sue due grandi caratteristiche: i calci di punizione – sebbene non ne abbia sfruttati molti nella sua esperienza all’Inter – e i tiri dalla lunga distanza. Tre gol, per entrare nell’Olimpo dei grandi centrocampisti di casa nerazzurra.