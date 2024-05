Gudmundsson-Inter dipende da… Arnautovic? C’è doppia ipotesi

Gudmundsson è un nome che piace tanto all’Inter. D’altronde la sua stagione al Genoa non è passata inosservata e occhio al futuro di Arnautovic.

IN MOVIMENTO − Niccolò Ceccarini ha detto la sua sul mercato dell’Inter a Tmw concentrandosi in particolare sul giocatore del Genoa: «Gudmundsson sta terminando una stagione molto positiva con 14 gol all’attivo a cui si devono aggiungere anche 3 assist. Il Genoa lo valuta più di 35 milioni di euro. Molto dipenderà anche da come si svilupperà il mercato. Un’operazione del genere potrebbe prendere corpo nel caso di una partenza di Arnautovic. A quel punto ecco che l’Inter sarebbe costretta ad intervenire. E Gudmundsson rappresenterebbe una soluzione ideale. I nerazzurri per eventualmente abbassare le richieste del Genoa avrebbero la possibilità di mettere sul piatto della bilancia Valentin Carboni, che in questa stagione è stato ceduto in prestito al Monza. Per ora solo un’ipotesi ma che più avanti potrebbe diventare sempre più concreta».

Gudmundsson-Inter, pista possibile?

MANOVRA − A parlare di Gudmundsson ci ha pensato ieri anche Piero Ausilio, DS dell’Inter. Il dirigente nerazzurro non si è nascosto, rivelando l’interesse del club nei confronti dell’islandese del Genoa. Ma ovviamente, prima di imbastire qualsiasi tipo di trattativa, l’Inter dovrà fare dei ragionamenti. Riflessioni che si faranno solamente al termine della stagione, quando Ausilio, Beppe Marotta e Simone Inzaghi si siederanno per programmare il futuro.