Maldini: «Inter vincente? Idea di strategia! Ronaldo non si fermava»

Paolo Maldini, leggenda del Milan e del calcio, ha parlato della sua carriera nonché anche dei vari avversari incontrati. Tra questi Ronaldo all’Inter. Qualche parola sui campioni d’Italia.

INDICATIVO − Maldini, incalzato, sull’Inter campione d’Italia e sul perché del successo: «Molto indicativo quello che è successo. L’Inter ha una struttura dirigenziale molto forte che poi determina quella sportiva, c’è stata un’idea di strategia. Non è un caso che il Napoli non abbia fatto bene quest’anno dopo la partenza di Luciano Spalletti prima e Cristiano Giuntoli poi. Il supporto ai calciatori è la cosa forse più inespressa nel calcio. Hanno bisogno del supporto e dell’aiuto perché non sono dei robot. Soprattutto quando abbiamo a che fare con dei ragazzi giovani e con poca esperienza alle spalle». L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo e soprattutto ha guadagnato la matematica al derby contro il Milan lo scorso 22 aprile.

L’AVVERSARIO PIÙ DURO − Paolo Maldini, intervistato dalla Radio di Lega Serie A, non ha dubbi sul rivale più complicato da marcare. Ovviamente il Ronaldo, quello vero, il Fenomeno ai tempi dell’Inter: «L’avversario che non sopportavo era Ronaldo il Fenomeno. Piaceva andare uno contro uno, ma con Ronaldo era dura, molto dura. Non si fermava, potevo usare più il fisico rispetto ad oggi, ma lui era grosso fisicamente, tecnico. Era veramente molto difficile poterlo fermare». I due ovviamente hanno giocato contro diversi derby di Milano tra Milan e Inter. Il Fenomeno Ronaldo, tra i più grandi di sempre, ha vinto anche il Pallone d’Oro con la maglia nerazzurra nel 1997.