Ausilio fa… Libero (calcio)mercato all’Inter: passato, presente e futuro

Ausilio si prende la scena dopo lo Scudetto dell’Inter… di Inzaghi, Marotta e compagnia. L’uomo-mercato nerazzurro conferma e racconta nuovi retroscena su alcune delle più importanti operazioni degli ultimi anni. Tutte le grandi vittorie partono sempre da lontano

APPIANO GENTILE (CO) – L’Inter campione d’Italia ha più nomi e più cognomi. Quello dell’allenatore Simone Inzaghi, che è il protagonista indiscusso del gruppo-squadra. Quello dell’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta, che – insieme all’AD Corporate Alessandro Antonello – fa le veci del Presidente Steven Zhang a Milano. E quello del Direttore Sportivo Piero Ausilio, che è il perfetto “collante” tra i due. La “delega” al calciomercato in casa Inter porta il nome di Ausilio da anni. Possono cambiare budget, circostanze, idee, priorità e tutto quello che riguarda la strategia ma Ausilio ci mette la faccia e la firma più di quanto venga raccontato mediaticamente. Ed è proprio il Direttore Sportivo dell’Inter, intervistato dal collega Fabrizio Biasin per il quotidiano Libero direttamente ad Appiano Gentile, a togliersi qualche sassolino post-Scudetto dalla scarpa. La squadra campione d’Italia è frutto di anni di lavoro in silenzio.

Ausilio uomo-mercato dell’Inter ieri, oggi e domani

CALCIOMERCATO INTER – Nella lunga video-intervista rilasciata al giornalista Biasin, Ausilio torna su alcune delle trattative più importanti della recente storia nerazzurra. Sia quelle andate a buone fine sia quelle saltate per svariati motivi. C’è spazio per osservazioni sui grandi colpi a parametro zero così come per gli addii più rumorosi. E ancora, sia sui “vecchi” titolari sia sui giovani tenuti sotto controllo in vista del futuro. Storie già note, alcune. E Ausilio non si sofferma poi molto sul passato. Meglio pensare solo al presente. Che è già futuro, visto che l’Inter dopo lo Scudetto punta ad altri obiettivi. Il principale sassolino – che tanto “ino” non è – tolto riguarda Federico Dimarco, simbolo dell’Inter che arriva in Prima Squadra partendo dal Settore Giovanile. Proprio come Ausilio, che adesso avrà il compito di rinforzare la rosa dell’Inter di Inzaghi tenendo conto anche del fattore Lista UEFA. Inter, la strategia di mercato con il Suning Holdings Group non cambia: Ausilio ci mette la faccia e la firma. E ogni tanto, se può, non le manda a dire…