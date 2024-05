Inter-Sassuolo Femminile chiude la stagione. Sarà festa: le iniziative!

Inter-Sassuolo Femminile è l’ultima sfida di poule scudetto della stagione per le nerazzurre. All’Arena Civica sarà una grande festa per più motivi.

ULTIMA – Anche il campionato di Serie A Femminile sta per volgere al termine. Domenica pomeriggio l’Inter Women scenderà in campo per l’ultima volta in stagione per affrontare il Sassuolo. La sfida, la nona di poule scudetto, si giocherà in casa delle nerazzurre, all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Il match non potrà ormai rivoluzionare la classifica di Serie A, già decisa da qualche turno di campionato, ma potrà far sì che le ragazze di Rita Guarino concludano al meglio l’anno calcistico. Per questo motivo avranno bisogno di tutto il sostegno possibile dei propri tifosi. Inoltre, per Inter-Sassuolo Femminile ii club nerazzurro sta organizzando una festa particolare riservata ai presenti.

Inter-Sassuolo Femminile: all’Arena Civica non solo per la partita!

MAMME E FIGLI – È proprio il club nerazzurro, sul proprio sito ufficiale, a spiegare in cosa consisteranno i festeggiamenti organizzati per Inter-Sassuolo Femminile: «All’Arena Civica è prevista una straordinaria giornata celebrativa, anche per la concomitanza della festa della mamma: un fotografo speciale fotograferà tutte le mamme e i figli presenti allo stadio e le foto più belle saranno pubblicate sui canali Inter».

INIZIATIVE – «Fin dal pre-partita saranno organizzate attività di intrattenimento, musica e il trucca bimbi e sarà possibile iscriversi al concorso e partecipare all’estrazione dell’esclusiva maglia da gara in edizione speciale di Flaminia Simonetti. Durante l’intervallo verranno organizzati dei momenti di gioco in cui sarà possibile entrare in campo per un’attività esclusiva e saranno inoltre presenti i bambini in occasione dell’attività “TifoPositivo”».