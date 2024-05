Inter Women, Tironi dopo rinnovo: «Orgogliosa! I miei obiettivi e un sogno»

Carolina Tironi, attaccante classe 2006 dell’Inter Women, ha parlato a seguito del suo rinnovo con il club nerazzurro.

RINNOVO – Queste le parole di Carolina Tironi, attaccante classe 2006 dell’Inter Women, sul canale YouTube Inter riguardo la felicità e la soddisfazione durante il giorno del suo primo contratto da professionista. «È molto difficile descrivere le emozioni che provo in questo momento perché è un sogno che rincorro fin da quando sono piccola. Sicuramente la felicità è tanta. Sono molto orgogliosa di questo primo traguardo».

FIDUCIA – Tironi ha aggiunto. «Quanto mi rende orgogliosa sapere che la società punta tantissimo su di me? Avere la fiducia della società per me è molto importante e cercherò di ripagare in tutti i modi questa fiducia dando sempre il meglio di me stessa».

MAGLIA – Tironi ha spiegato. «Cosa significa per me vestire una maglia importante come quella dell’Inter? Per me giocare in uno dei club migliori d’Europa è una cosa molto importante, mi rende molto orgogliosa. Infatti ogni volta che vesto questa maglia cerco sempre di onorarla».

OBIETTIVI – Infine Tironi. «Quali sono i miei obiettivi da qui ai prossimi anni? Sicuramente il primo obiettivo è migliorare giorno dopo giorno imparando dalle ragazze più grandi di me e poi un altro obiettivo è vincere uno scudetto con questa maglia e un sogno, diciamo, è un giorno giocare una partita di Champions League con la maglia dell’Inter».

Fonte: YouTube Inter