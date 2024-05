Serie A, cambia la regola sugli extracomunitari: i dettagli

Serie A, cambia la regola in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari: la nota pubblicata sul sito della FIGC.

CALCIATORI EXTRACOMUNITARI – A seguire il comunicato pubblicato sul sito della FIGC. “Il Consiglio ha votato di dare delega al Presidente federale, di concerto con il presidente della Lega Serie A e del presidente dell’Assocalciatori, al fine di definire gli ultimi dettagli del comunicato per consentire alle società di Serie A di poter tesserare, sempre nel numero delle quote già stabilite dal CONI, due nuovi calciatori extra comunitari. Lo stesso vale per la Serie A femminile, con l’unica differenza relativa al tesseramento per le società che non avranno, al 30 giugno 2024, calciatrici extra comunitarie tesserate a titolo definitivo, nel quale caso potranno tesserare dette calciatrici fino ad un massimo di tre a condizione che la prima di esse sia stata inserita nella lista gara per almeno due gare della propria nazionale di categoria o per cinque gare della propria nazionale in carriera, negli ultimi 12 mesi“.

Fonte: FIGC.it