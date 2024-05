Inter Women, Alborghetti: «5 consigli per essere un vero leader»

Cinque consigli da parte di Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana dell’Inter Women, per essere un vero leader.

CINQUE CONSIGLI – Questi i cinque consigli da parte di Lisa Alborghetti per essere un vero leader all’interno di un video pubblicato all’interno dell’account Twitter dell’Inter Women. «EMPATIA: secondo me, è molto importante in una squadra saper capire la personalità di tutte per raggiungere gli obiettivi migliori.

RISPETTO: non preteso ma ottenuto, che è la cosa più difficile da fare, ma quando lo si ottiene, secondo me, dà risultati molto più efficienti.

UMILTÀ: sono cresciuta così e penso che sia uno dei miei valori più importanti. Cerco di portarlo sempre avanti e, anche se a volte è complicato, cerco sempre di lavorare su me stessa.

SACRIFICIO E DETERMINAZIONE, sicuramente. Sappiamo tutti che essere leader non è facile e ci sono oneri e onori. Tante volte gli oneri sono di più, però è giusto così.

E per ultimo PUNTO DI RIFERIMENTO: soprattutto in una squadra, secondo me, per la mia esperienza, mi piace molto essere come punto di riferimento sia nel bene sia nel male. Penso che da compagne di squadra sia piacevole avere un appoggio sempre, nel bene e nel male».

Fonte: Twitter Inter Women