Sabatini: «Inter, peccato in Europa. Meritava altro, ma non la finale!»

Dopo aver scoperto le due avversarie della prossima finale di Champions League, Sandro Sabatini dice la sua su quella che sarebbe potuto essere il percorso europeo dell’Inter.

UN POSTO – Sandro Sabatini, ospite di Radio Sportiva, si sofferma sulla stagione europea dell’Inter e su quello che sarebbe potuto essere il finale: «L’Inter meritava la finale di Champions League? L’anno scorso ci era arrivata perché aveva trovato anche un percorso favorevole. Del percorso favorevole ce ne hanno bisogno tutti. Un anno fa aveva trovato Porto e Benfica e poi il Milan in semifinale che era stata piacevole poi più del previsto. Se devo dire sinceramente, per me l’Inter valeva un posto nelle prime quattro ma la finale mi sembra troppo. Lo dico malgrado sia arrivato il Borussia Dortmund in finale».

Inter, ecco dove hai sprecato in Champions League

PECCATO – Sandro Sabatini continua su “Microfono Aperto”, spiegando dove l’Inter ha sprecato quest’anno nel percorso in Champions League: «L’Inter valeva un posto nelle prime quattro a fare il massimo fra le top. È veramente un peccato che sia uscita agli ottavi di Champions League, quello assolutamente sì. Ha sprecato sia nel girone, non arrivando prima, sia nella partita d’andata contro l’Atletico Madrid sbagliando un po’ troppi gol. E sia nella partita di ritorno quando nell’ultima mezz’ora dei tempi regolamentari si è chiusa in difesa con Pavard a destra e Darmian alla sinistra». Così conclude Sandro Sabatini la propria disamina sulla stagione europea dell’Inter, dopo quella trionfale dello scorso anno culminata con la sfida contro il Manchester City.