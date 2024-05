VIDEO – Inter-Sassuolo Femminile 2-4: gol e highlights Serie A Femminile

Inter-Sassuolo Femminile, partita valida per la Poule Scudetto di Serie A Femminile 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights del match.

ULTIMA – Inter-Sassuolo Femminile è stata l’ultima sfida della stagione per le ragazze di Rita Guarino, scese sul campo dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano domenica pomeriggio alle ore 15.00. La gara della nona giornata di poule scudetto di Serie A Femminile non ha sorriso alle nerazzurre, passate subito in svantaggio al quinto minuto col gol di Prugna. Allo scoccare dei venti minuti arriva il raddoppio del Sassuolo: la difesa dell’Inter Women non reagisce, lasciando Clelland libera di raddoppiare.

SCONFITTA – Al 26′ la squadra di Guarino è ancora più in crisi, con la terza rete delle neroverdi, ancora dell’attaccante, che arriva dal dischetto dopo un rigore concesso dall’arbitro. Il secondo tempo non si apre meglio per l’Inter Women, che al 55′ incassa anche il poker del Sassuolo con la tripletta personale di Clelland. Arriva però la sterzata delle nerazzurre al minuto 65, quando Bugeja sfrutta l’assist di Polli e accorcia le distanze, anche se di poco. Poi l’attaccante italiana si rende ancora protagonista, trovando il gol del 2-4 con un colpo di testa. Con la sconfitta in Inter-Sassuolo Femminile, dunque, la stagione delle ragazze di Guarino non si conclude nel migliore dei modi.

INTER-SASSUOLO FEMMINILE− GLI HIGHLIGHTS

Video di Inter-Sassuolo Femminile con gol e highlights presi dal canale YouTube dell’Inter.