Un Buchanan da scoprire! Inter, c’è un interrogativo tattico − CdS

Tajon Buchanan, arrivato a gennaio dal Bruges, rimane ancora un giocatore tutto da scoprire per l’Inter avendo giocato solamente ottantasei minuti in stagione. Il prossimo anno si apriranno più spazi.

DA SCOPRIRE − L’Inter ha preso Taremi e Zielinski per la prossima stagione, ma c’è anche un Tajon Buchanan tutto da scoprire. Arrivato a gennaio per circa sette milioni dal Bruges, il laterale canadese non ha avuto praticamente mai tempo e spazio per mettere in mostra le sue qualità. Finora Inzaghi lo ha utilizzato pochissimo: solamente 86′ minuti nelle gambe. I 21′ di Reggio Emilia, sabato scorso, sono stati una sorta di piccolo record da questo punto di vista. Al termine della stagione mancano ora tre partite, dunque, l’Inter dovrà scoprirlo necessariamente il prossimo anno. Ma in che posizione?

Buchanan, dove giocherai? L’Inter ha lasciato già intendere qualcosa

RUOLO − Fin qui, nelle sue sporadiche apparizioni, Buchanan è stato impiegato come laterale di sinistra. Quindi, in controtendenza con il suo ruolo originale, ovvero quello di esterno destro. Anche sabato a Reggio Emilia, si è collocato a sinistra prendendo il posto di Bastoni con l’arretramento di Carlos Augusto come braccetto. In vista della prossima stagione, c’è un interrogativo tattico da sciogliere: continuare a sinistra oppure ricollocarlo a destra. Nel primo caso, Buchanan potrebbe diventare il primo rincalzo di Dimarco con Carlos Augusto che arretrerà la sua posizione per diventare il doppione di Bastoni. Nel secondo, invece, il canadese potrebbe sfruttare sia la partenza di Cuadrado che quella eventuale di Denzel Dumfries. Se l’olandese dovesse lasciare, l’Inter comunque andrebbe sul mercato. Tre profili già individuati.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col