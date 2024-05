Zilliacus si scaglia su Zhang: «Colpa di Oaktree? All’Inter serve stabilità!»

Thomas Zilliacus non perde tempo e si scaglia su Steven Zhang dopo le recenti rivelazioni sulla situazione della proprietà Inter. Di seguito il messaggio pubblicato sui social dal magnate finlandese che in passato aveva dichiarato l’intenzione di investire sul club nerazzurro.

EX PRETENDENTE – Thomas Zilliacus non ha mai nascosto il proprio interesse nei riguardi dell’Inter e non solo da semplice tifoso. L’imprenditore finlandese, infatti, in un passato neanche troppo lontano ha manifestato più volte l’intenzione di voler investire sul club nerazzurro. Senza, poi, arrivare a nulla di concreto alla fine. Adesso, alla luce delle recenti dichiarazioni di Steven Zhang diramate dai canali ufficiali dell’Inter, Zilliacus non perde tempo e, senza peli sulla lingua, dice la sua sulla situazione societaria nerazzurra.

Zilliacus difende l’Inter e accusa Zhang

PRESA DI POSIZIONE – Il magnate finlandese si scaglia con decisione contro il Presidente dell’Inter, scrivendo sul proprio profilo Twitter: «Quindi adesso è colpa di Oaktree se Suning non riesce a ripagare il prestito? L’Inter ha bisogno di stabilità e continuità, non di proprietari le cui alterne fortune danneggiano società e tifosi. È tempo di un nuovo assetto proprietario». Queste le parole spese nei riguardi di Steven Zhang da Zilliacus, che vorrebbe per l’Inter una nuova era societaria.