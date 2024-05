Bellinazzo: «Oaktree, sfiducia in Zhang! Inter, rinnovi? Niente paura»

Anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, si pronuncia sul tema caldissimo legato al prestito Oaktree-Zhang e al futuro dell’Inter.

SENSAZIONI – Le recenti dichiarazioni di Steven Zhang hanno fatto molto scalpore nel mondo Inter. Il giornalista Marco Bellinazzo, interpellato da Radio Sportiva, prova a fare luce sulla situazione legata al futuro proprietario nerazzurro: «È possibile che Oaktree abbia già un compratore? Evidentemente è da mettere nell’ordine delle cose. L’unica opzione che mi sento di aggiungere a questo scenario è che, visto anche il comunicato dell’Inter, nelle prossime ore possa essere trovato un accordo. Ma in realtà Oaktree non ha alcun interesse a dare una proroga. Perché ho la sensazione che abbia poca fiducia nella proprietà di Steven Zhang. Questo ha complicato una vicenda che sembrava invece potersi chiudere con l’intervento di Pimco. Evidentemente in quel contratto ci sono delle clausole che conosco solo la proprietà cinese e il finanziatore americano».

Zhang-Oaktree: Bellinazzo tranquillizza su una questione

RASSICURAZIONE – I tifosi dell’Inter sono legittimamente allarmati dalle sorti di Zhang e della società nerazzurra. Per questo Marco Bellinazzo prova in qualche modo a rassicurare dicendo: «I rinnovi dell’Inter sono a rischio? L’Inter ha vissuto in auto gestione negli ultimi anni. Quindi paradossalmente è stato un bene perché si è abituata a ragionare in termini di auto sufficienza. Con operazioni che possano comunque rinforzare e tenere alto il livello competitivo della squadra ma alleggerendo i costi. Quindi tutto sarà fatto nella stessa ottica che sarebbe stata impiegata se avesse continuato ad esserci la proprietà Suning».