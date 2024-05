Dimarco, il fastidio muscolare fa parte del passato: valutazioni per Frosinone-Inter

Federico Dimarco ha recuperato al 100% dopo l’affaticamento al polpaccio che lo aveva costretto ai box per le partite contro Torino prima e Sassuolo poi. Anche oggi l’esterno sinistro si è allenato al meglio ed è pronto per Frosinone-Inter.

FASTIDIO SUPERATO – Mentre per Francesco Acerbi è ancora presente il problema pubalgia, per Federico Dimarco il fastidio al polpaccio è acqua passata. Anche oggi, infatti, l’esterno sinistro si è allenato insieme ai compagni, nella preparazione che porta a Frosinone-Inter, in programma venerdì sera. Adesso le valutazioni passano, naturalmente, a Simone Inzaghi. Che dovrà decidere se rischiare il giocatore, o se lasciarlo ancora a riposo e concedere minuti a Carlos Augusto.

Federico Dimarco, valutazioni per Frosinone-Inter

FATTORE PRINCIPALE – Come già detto qualche giorno fa, il grande punto interrogativo per la presenza di Federico Dimarco in Frosinone-Inter riguarda in particolar modo la sfida contro la Lazio della giornata seguente. Ovvero l’ultima passerella a San Siro di questo fantastico campionato. Una passerella e un ambiente che l’esterno numero 32 meriterebbe di viversi e godersi, dal momento che proprio nel giorno della grande festa contro il Torino non ha potuto mettere piede in campo a causa del sopraccitato problema al polpaccio. Per questo rischiarlo a Frosinone potrebbe non avere senso.

EUROPEO IN VISTA – Senza contare che, come Francesco Acerbi, anche Federico Dimarco sarà uno dei principali elementi nerazzurri a disposizione di Luciano Spalletti e della sua Italia in vista di EURO 2024 in Germania. Permettere all’esterno di arrivarci nelle migliori delle condizioni e senza dover lottare per recuperare da problemi muscolari sarebbe la situazione migliore per tutti. Ma, allo stesso modo, non sarebbe consigliabile farlo arrivare agli impegni di quest’estate senza giocare da diverse partite. Insomma, valutazioni nelle mani di Simone Inzaghi che ha fra le mani un giocatore più che pronto e di ritorno in allenamento. Ma per il quale è necessario, per diversi fattori, minimizzare i rischi.