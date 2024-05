Dimarco da valutare per Frosinone-Inter: dipende da un fattore

Archiviata la gara al Mapei Stadium contro il Sassuolo, per l’Inter è già tempo di voltare pagina e guardare al prossimo impegno. Ovvero la gara contro il Frosinone in trasferta, prevista per venerdì alle 20.45. Restano da capire le condizioni di Federico Dimarco, la cui disponibilità dipende da un altro fattore.

AFFATICAMENTO MUSCOLARE – Non impiegato nelle ultime gare contro Torino e Sassuolo a causa di un affaticamento al polpaccio, Federico Dimarco resta da valutare in vista del prossimo impegno, quello contro il Frosinone. La sua assenza si è fatta notare nella gara contro i neroverdi, per questo sarebbe oro colato averlo a disposizione per la prossima gara. Simone Inzaghi dovrà valutarlo nei prossimi giorni per capire quali siano le sue condizioni. È vero, parliamo di un problema fisico di lieve entità, ma in questo finale di stagione sono diverse le cose da tenere in considerazione. Tra cui l’Europeo che si avvicina e dove Dimarco potrà essere uno dei protagonisti con l’Italia. Ma anche un altro impegno importante.

Dimarco, niente Torino… In Inter-Lazio la passerella “finale”

OMAGGIO – Lo sappiamo, Federico Dimarco per mille motivi è uno dei giocatori più rappresentativi di questa Inter. E, di fatto, non ha ancora avuto modo di godersi in campo la “passerella” di chiusura di questa stagione. Dopotutto la vittoria dello scudetto è arrivata nel derby in trasferta contro il Milan. Mentre contro il Torino, nella giornata della grande festa nerazzurra per la seconda stella, non ha potuto scendere in campo per il risentimento muscolare di cui parlavamo prima. Ecco quindi che l’ultima occasione diventa Inter-Lazio, dove sicuramente il numero 32 nerazzurro vorrà essere presente per godersi il meritato omaggio da parte dei tifosi.

DOPPIO IMPEGNO – Quindi bisogna capire, anche al netto di non andare a rischiare un infortunio che possa comprometterne l’esperienza all’Europeo, quanto Federico Dimarco sia pronto per affrontare un doppio impegno contro Frosinone prima e Lazio poi. Oppure quanto sia più saggio tenerlo proprio a riposo al massimo per minimizzare i rischi in vista dell’ultima gara stagionale a San Siro. Tutte valutazioni che spettano come sempre a Simone Inzaghi, a cui in ogni caso non mancherebbero le alternative per Frosinone, tra Carlos Augusto e Tajon Buchanan.